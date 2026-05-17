Marsilya-Rennes maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stade Vélodrome'da tam anlamıyla bir taktik ve irade savaşı yaşanacak. Ev sahibi Marsilya, inişli çıkışlı geçen sezonu taraftarı önünde büyük bir zaferle taçlandırmak niyetinde. 56 puanı bulunan güney ekibi, maçı kazandığı takdirde Rennes ile puanlarını eşitleyecek ve genel averaj durumuna göre sezonu 5. sırada bitirerek Avrupa Ligi biletini kapma şansı yakalayacak. Vélodrome'un o kapalı gişe, sağır edici atmosferini arkasına alacak olan Marsilya, maça boğucu bir ön alan baskısıyla başlamayı planlıyor. Rennes tarafında ise kader tamamen kendi ellerinde. 59 puanla 5. sırada yer alan konuk ekip, Marsilya deplasmanında yenilmedikleri takdirde sezonu rakibinin üzerinde tamamlayacak. Son haftalarda yakaladığı savunma disiplini ve geçiş hücumlarındaki hızıyla dikkat çeken Rennes, Marsilya'nın risk alacağı anları kollayarak cezayı kesmeye çalışacak. İşte Marsilya-Rennes maçının detayları!

Marsilya-Rennes MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Marsilya-Rennes maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Marsilya-Rennes MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Marsilya-Rennes MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya-Rennes maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.