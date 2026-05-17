CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya-Rennes maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya-Rennes maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 34. ve son haftasında Marsilya, Rennes ile karşı karşıya geliyor. 56 puanla 6. sırada yer alan Marsilya, sahasında kazanarak rakibini geride bırakmayı ve Avrupa Ligi potasına girmeyi hedefliyor. 59 puanla 5. sırada bulunan Rennes ise zorlu deplasmandan en az 1 puanla dönerek yerini korumak ve Avrupa vizesini cebine koymak istiyor. Peki, Marsilya - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 07:30
Marsilya-Rennes maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya-Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade Vélodrome'da tam anlamıyla bir taktik ve irade savaşı yaşanacak. Ev sahibi Marsilya, inişli çıkışlı geçen sezonu taraftarı önünde büyük bir zaferle taçlandırmak niyetinde. 56 puanı bulunan güney ekibi, maçı kazandığı takdirde Rennes ile puanlarını eşitleyecek ve genel averaj durumuna göre sezonu 5. sırada bitirerek Avrupa Ligi biletini kapma şansı yakalayacak. Vélodrome'un o kapalı gişe, sağır edici atmosferini arkasına alacak olan Marsilya, maça boğucu bir ön alan baskısıyla başlamayı planlıyor. Rennes tarafında ise kader tamamen kendi ellerinde. 59 puanla 5. sırada yer alan konuk ekip, Marsilya deplasmanında yenilmedikleri takdirde sezonu rakibinin üzerinde tamamlayacak. Son haftalarda yakaladığı savunma disiplini ve geçiş hücumlarındaki hızıyla dikkat çeken Rennes, Marsilya'nın risk alacağı anları kollayarak cezayı kesmeye çalışacak. İşte Marsilya-Rennes maçının detayları!

Marsilya-Rennes MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Marsilya-Rennes maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Marsilya-Rennes MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Marsilya-Rennes MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya-Rennes maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Cimbom'dan Tzolis çıkarması!
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
CHP'de rüşvetin belgesi VIP şoförün telefonundan çıktı: "Çantamı açan oldu mu, para eksilmiş!"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Kadıköy'de prestij peşinde!
Aslan’dan rotasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı 00:10
Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... 00:10
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 00:10
G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! 00:10
G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... 00:10
Icardi'den veda gibi paylaşım! Icardi'den veda gibi paylaşım! 00:10
Daha Eski
F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! 00:10
Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! 00:10
F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... 00:10
RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! 00:10
Samsunspor zaferle noktaladı! Samsunspor zaferle noktaladı! 00:10
"Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" "Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" 00:10