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Haberler Fransa Ligue 1 Rhone Derbisi'nde olaylı anlar! Yardımcı hakeme yabancı madde isabet etti, maç durdu

Rhone Derbisi'nde olaylı anlar! Yardımcı hakeme yabancı madde isabet etti, maç durdu

Fransa Ligue 1'de sezonun en sıcak derbilerinden biri olan St. Etienne - Lyon mücadelesi, saha dışı olaylarla gündeme oturdu. Ligin 30. haftasında oynanan ve St. Etienne'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma, yaşanan tatsız bir olay nedeniyle uzun süre duraksadı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 11:59
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Rhone Derbisi'nde olaylı anlar! Yardımcı hakeme yabancı madde isabet etti, maç durdu

Maçın 44. dakikasında, Lyon'un taç atışı sırasında yardımcı hakem Mehdi Rahmouni'ye tribünlerden fırlatılan bir yabancı madde isabet etti. Fransız basınında yer alan bilgilere göre Rahmouni'nin başına bozuk para geldiği belirtildi. Olay sonrası sağlık ekipleri sahada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yardımcı hakemin durumu kontrol altına alındıktan sonra hakemler ve futbolcular soyunma odasına yönlendi. Yaklaşık 40 dakikalık bir aranın ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ligue 1 temsilcisi Noel Mannino, "Yardımcı hakem maça devam etmekte bir sakınca görmedi. Ancak benzer bir olay tekrar yaşanırsa maç tamamen tatil edilecek," ifadelerini kullandı.

Öte yandan St. Etienne'in son dönemdeki tribün olayları dikkat çekiyor. Mart ayında Montpellier ile oynanan karşılaşma da sahaya atılan meşaleler ve tribün yangını nedeniyle yarıda kesilmişti.

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