Nice-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nice-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 30. haftada Nice-Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice-Angers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice-Angers maçı 20 Nisan Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...