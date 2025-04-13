Saint-Etienne-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Saint-Etienne-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 29. haftada Saint-Etienne ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT-ETIENNE-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne-Brest maçı 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...