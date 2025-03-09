Brest-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Brest-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 25. haftada Brest-Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brest-Angers NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest-Angers maçı 9 Mart Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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