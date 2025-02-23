Nice - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nice - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nice ile Montpellier 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Nice - Montpellier maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.15'te beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.