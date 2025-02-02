Marsilya - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 20. haftada Marsilya ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - LYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Lyon maçı 2 Şubat Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

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