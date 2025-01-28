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Haberler Fransa Ligue 1 Olympique Lyon'da Pierre Sage ile yollar ayrıldı

Olympique Lyon'da Pierre Sage ile yollar ayrıldı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, teknik direktör Pierre Sage ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 12:45
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Olympique Lyon'da Pierre Sage ile yollar ayrıldı

Fransa ekibi Olimpik Lyon'da teknik direktör Pierre Sage ile yollar ayrıldı.

Olimpik Lyon Kulübü, Kasım 2023'te takımın başına geçen 45 yaşındaki Fransız çalıştırıcının görevine son verildiğini duyurdu.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 19 hafta sonunda 30 puan toplayan Lyon, 6. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türk temsilcileri ile iki kez karşılaşan Lyon, evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi, Fenerbahçe deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde 7 haftada 14 puan alan Lyon, lig aşamasının bitimine bir hafta kala 5. basamakta yer buldu.

Lyon, Fransa Kupası son 32 turunda ise 5. lig takımı Bourgoin'e elenerek hayal kırıklığı yarattı.

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