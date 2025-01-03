  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fransa Ligue 1 Nice - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nice ile Rennes, 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nice - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 16. haftada Nice ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice - Rennes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Rennes maçı 3 Ocak Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye o isimden şok haber!
F.Bahçe'ye transfer piyangosu!
DİĞER
atv'nin yeni dizisi “Zembilli” için heyecan dorukta! İlk bölümüyle bu akşam yayında!
Başkan Erdoğan 2024 ihracat rakamlarını açıkladı: Cumhuriyet rekoru kırdık
Zalewski'de flaş transfer gelişmesi!
F.Bahçe'nin De Bruyne için transfer planı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor, Samsunspor hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, Samsunspor hazırlıklarını tamamladı 15:42
F.Bahçe Beko'dan bomba transfer F.Bahçe Beko'dan bomba transfer 15:33
2025 Gran Fondo takvimi açıklandı 2025 Gran Fondo takvimi açıklandı 15:19
F.Bahçe'den flaş sakatlık açıklaması F.Bahçe'den flaş sakatlık açıklaması 15:03
F.Bahçe'ye o isimden şok haber! F.Bahçe'ye o isimden şok haber! 14:53
Rizespor - Beşiktaş maçı detayları! Rizespor - Beşiktaş maçı detayları! 14:47
Daha Eski
Juventus - Milan maçı hangi kanalda? Juventus - Milan maçı hangi kanalda? 14:31
Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 14:25
Nice - Rennes maçı ne zaman? Nice - Rennes maçı ne zaman? 14:13
2025 Dakar Rallisi başladı 2025 Dakar Rallisi başladı 13:44
Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? 13:27
Kocaelispor - Iğdır maçı saat kaçta? Kocaelispor - Iğdır maçı saat kaçta? 13:22