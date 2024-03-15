Nantes - Strasbourg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nantes ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Strasbourg maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.

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