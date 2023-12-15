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Lille - Klaksvik maçı esnasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu

Son dakika spor haberleri... Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evi, Lille - Klaksvik maçı esnasında soyuldu. Yazıcı'nın lüks saatleri, kıyafetleri ve değerli eşyalarının çalındığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 13:58
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Tuğçe Erginkoç
Lille - Klaksvik maçı esnasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Klaksvik maçı sonrası büyük bir şok yaşadı.

L'Equipe'te yer alan habere göre Lille - Klaksvik maçında penaltıdan 1 gol kaydeden Yusuf Yazıcı, mücadele sonrası evine döndüğünde soyulduğunu fark etti. Yazıcı'nın, lüks saatleri, kıyafetleri ve değerli eşyalarının çalındığı ifade edildi.

Yusuf Yazıcı, Lille'e transfer olduğundan bu yana ikinci kez soyguna uğradı. 26 yaşındaki milli yıldız, bu sezon Fransız ekibinin formasıyla çıktığı 21 karşılaşmada 7 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.

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