Lille - Klaksvik maçı esnasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Klaksvik maçı sonrası büyük bir şok yaşadı.

L'Equipe'te yer alan habere göre Lille - Klaksvik maçında penaltıdan 1 gol kaydeden Yusuf Yazıcı, mücadele sonrası evine döndüğünde soyulduğunu fark etti. Yazıcı'nın, lüks saatleri, kıyafetleri ve değerli eşyalarının çalındığı ifade edildi.

Yusuf Yazıcı, Lille'e transfer olduğundan bu yana ikinci kez soyguna uğradı. 26 yaşındaki milli yıldız, bu sezon Fransız ekibinin formasıyla çıktığı 21 karşılaşmada 7 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.