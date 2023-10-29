Marsilya taraftarları Lyon'un teknik direktörü Fabio Grosso'yu yaraladı!

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında oynanacak olan Marsilya - Lyon maçı öncesi skandal bir olay meydana geldi.

Müsabaka öncesinde Marsilya'nın stadyumu olan Orange Veledrome'a doğru hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya'lı taraftarların saldırısına maruz kaldı.

FABIO GROSSO YARALANDI

Taraftarların eline aldıkları taşlarla camlarını kırdığı otobüste olan oyuncular korku dolu anlar yaşarken, Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'ya gelen maddeler, 45 yaşındaki deneyimli teknik adamın yaralanmasına sebep oldu.

Yüzüne gelen maddeler nedeniyle suratında kanamalar olduğu görülen Grosso, doktorlar tarafından tedavi altına alındı.