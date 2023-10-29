Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya taraftarları Lyon'un teknik direktörü Fabio Grosso'yu yaraladı!

Marsilya taraftarları Lyon'un teknik direktörü Fabio Grosso'yu yaraladı!

Fransa Ligue 1'de 10. haftada oynanacak Marsilya - Lyon maçı öncesi Lyon'un Teknik Direktörü Fabio Grosso, Marsilya taraftarları tarafından skandal bir saldırıya uğradı. Yaşanan çarpıcı gelişmeler sonrası maç ertelendi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 23:06 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 23:14
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Marsilya taraftarları Lyon'un teknik direktörü Fabio Grosso'yu yaraladı!

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında oynanacak olan Marsilya - Lyon maçı öncesi skandal bir olay meydana geldi.

Müsabaka öncesinde Marsilya'nın stadyumu olan Orange Veledrome'a doğru hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya'lı taraftarların saldırısına maruz kaldı.

FABIO GROSSO YARALANDI

Taraftarların eline aldıkları taşlarla camlarını kırdığı otobüste olan oyuncular korku dolu anlar yaşarken, Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'ya gelen maddeler, 45 yaşındaki deneyimli teknik adamın yaralanmasına sebep oldu.

Yüzüne gelen maddeler nedeniyle suratında kanamalar olduğu görülen Grosso, doktorlar tarafından tedavi altına alındı.

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