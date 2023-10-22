Haberler Fransa Ligue 1 Lille 1-0 Brest (MAÇ SONUCU - ÖZET) Yusuf Yazıcı...

Lille 1-0 Brest (MAÇ SONUCU - ÖZET) Yusuf Yazıcı...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın golüyle Brest’i 1-0 mağlup etti. Yusuf Yazıcı attığı golle bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 20:04
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Lille 1-0 Brest (MAÇ SONUCU - ÖZET) Yusuf Yazıcı...

Fransa Ligue 1'in 9'uncu haftasında Lille, sahasında Brest'i ağırladı. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mathieu Vernice yönetti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Lille, 6'ncı dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 kazandı. Lille bu galibiyetinin ardından 15 puanla 4'üncü sıraya yükselirken, aynı puandaki Brest 5'inci sıraya geriledi.

YUSUF BU SEZON İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Yusuf Yazıcı, Brest'e attığı gol ile bu sezonki ikinci golünü kaydetti. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Lille formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Olimpija Ljubljana'ya karşı gol atmıştı.

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