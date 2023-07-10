PSG’den imza sov

Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı elde edemeyen PSG, transfer dönemine hızlı girdi. Fransız devi, iki transfer daha açıkladı. Paris ekibi, Bayern Münih'ten, 27 yaşındaki stoper Lucas Hernandez'le, Mallorca'dan 22 yaşındaki orta saha Lee Kang In'le de imza attı. Hernandez için 50 milyon euro bonservis ödeneceği öğrenildi. Fransız savunmacı, geçen sezon 10 karşılaşmada oynadı.

İLK GÜNEY KORELİ

PSG'YE imza atan ilk Güney Koreli futbolcu olan Lee Kang In, geçen sezon İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Mallorca'da 39 maçta forma giyerken 6 gol, 7 asistlik katkı verdi. İki futbolcuyla da 5'er yıllık sözleşme imzalandı. PSG, daha önce S.Lizbon'dan orta saha Ugarte, İnter'den Slovak stoper Skriniar, Real Madrid'den İspanyol forvet Asensio'yu da kadrosuna dahil etmişti.

MBAPPE, TAKIMI KARIŞTIRDI

Kylian Mbappe'nin France Football'a verdiği röportajda PSG yönetiminin kadro yapısını yanlış kurduğuna yönelik sözleri takım içi huzursuzluğa neden oldu. Bu gelişme sonrası PSG'den 6 futbolcunun adeta kazan kaldırarak Mbappe'yi yönetime şikayet ettiği belirtildi.