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Fransa'da sezonun en iyileri belli oldu!

Fransa Ligue 1'de sezonun en iyileri belli oldu. Ligde sezonun en iyi 11'i, en iyi oyuncusu, en iyi kalecisi ve en iyi teknik direktörü açıklandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:22
Fransa'da sezonun en iyileri belli oldu!

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Ligue 1'de sezonun en iyileri de açıklandı. Buna göre sezonun en iyi oyuncusu PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe seçildi. Mbappe bu ödülü üst üste dördüncü kez kazanmayı başardı.

Sezonun en iyi kalecisi Lens'in file bekçisi Brice Samba seçildi.

Sezonun en iyi teknik direktörü ise Lens'i 2. yapıp Şampiyonlar Ligi'ne götüren Franck Haise oldu.

Sezonun en iyi 11'i ise şu şekilde: Brice Samba (Lens), Nuno Mendes (PSG), Kevin Danso (Lens), Chancel Mbemba (Marsilya), Achraf Hakimi (PSG), Seko Fofana (Lens), Valentin Rongier (Marsilya), Khephren Thuram (Nice), Kylian Mbappe (PSG), Lois Openda (Lens), Lionel Messi (PSG)

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