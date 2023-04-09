Lyon - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lyon ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lyon - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Rennes maçı 9 Nisan Pazar günü saat 14:00'te beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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