Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Clermont:1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Marsilya - Clermont:1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 58. dakikasında oyuna dahil olduğu karşılaşmada Marsilya sahasında Clermont'u 1-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 00:20
Marsilya - Clermont:1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Marsilya, sahasında Clermont'u ağırladı.

Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 1-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Marsilya 49. dakikada Gueye'nin golüyle öne geçmeyi başardı. Maçta dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Alexis Sanchez'in kullandığı penaltı ağlarla buluşmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Marsilya sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Öte yandan Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, maça 58. dakikada kaptan Payet'in yerine dahil oldu.

Bu sonuçla Marsilya 13 puana yükselerek averaj farkıyla lider PSG'yi takibini sürdürdü. Clermont ise 6 puanda kaldı.
DİĞER
Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Hull City olmadı, sürpriz takıma imzayı atıyor…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Balotelli Sion'a transfer oldu! İşte bonservis bedeli
F.Bahçe'den Icardi bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi!
Fabian Ruiz PSG'de! 5 yıllık imza
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lecce'den Napoli'ye çelme! Lecce'den Napoli'ye çelme! 00:29
Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! 00:25
Münih'ten 5 gollü galibiyet! Münih'ten 5 gollü galibiyet! 00:24
Marsilya tek golle güldü! Marsilya tek golle güldü! 00:20
PSG deplasmanda rahat kazandı! PSG deplasmanda rahat kazandı! 00:17
Liverpool 3 puanı 90+8'de kaptı! Liverpool 3 puanı 90+8'de kaptı! 00:06
Daha Eski
Tottenham West Ham'a takıldı! Tottenham West Ham'a takıldı! 00:01
Juve evinde kazandı! Juve evinde kazandı! 23:49
Haaland şov yaptı M. City farklı kazandı! Haaland şov yaptı M. City farklı kazandı! 23:35
Lazio son dakikalarda yıkıldı! Lazio son dakikalarda yıkıldı! 23:29
Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti! Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti! 23:23
Arsenal durdurulamıyor! Arsenal durdurulamıyor! 23:23