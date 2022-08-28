Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nice ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Marsilya maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 2 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

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NICE - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nice

Schmeichel; Atal, Daniliuc, Dante, Bard; Beka, Rosario, Claude-Maurice; Stengs, Delort, Gouiri

Marseille

Lopez; Mbemba, Caleta-Car, Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Gerson; Sanchez