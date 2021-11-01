Yusuf Yazıcı Lille'de gözden düştü!

2019 yaz transfer döneminde Lille'in Trabzonspor'dan çok büyük umutlarla ve önemli bir maliyetle transfer ettiği Yusuf Yazıcı, teknik direktör Christophe Galtier döneminde potansiyeline ulaşırken yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec döneminde ise beklentilerden çok uzakta...

Lille'de hayranlık uyandıran performanslar sergileyen Yusuf Yazıcı, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor. Yeni bir anlayışla kulübü yöneten Gourvennec, Yusuf Yazıcı'ya ancak yedek kulübesinde bir rol veriyor. L'Euqipe'in haberine göre; İlk 11'ini de hemen hemen belirleyen Gourvennec için Yusuf Yazıcı'ya sonradan oyuna girme dışında bir ihtimal yok.

Lazio, bu yaz Yusuf Yazıcı için nabız yokladı ancak Lille satmayı kesinlikle düşünmedi. Gourvennec ise elindeki mücevheri doğru kullanmaktan çok uzaktı ve milli futbolcuya sürekli merkez orta saha olarak şans verdi. Yusuf ise forvet arkası oynamayı istedi ancak bu rol ona verilmedi. Teknik direktörüyle de bu konuda bir türlü anlaşamadı.

Jocelyn Gourvennec, "Yusuf Yazıcı, biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar oynama süresi bulamıyor. Onunla sürekli konuşuyorum. Mizacı ve karakteri iyi olan biri. Maça imzasını atması için ilk 11'de olmasına gerek yok. Sonradan da oyuna girip bir şeyler yapabileceğini bilmeli. İnanılmaz farklılıklar yaratabilen bir oyuncu. Sadece takıma yardımcı olmaya motive olsun." dedi.

L'Equipe'teki özel haberin detayında, "Gourvennec Lille'e geldiğinden beri Yusuf Yazıcı, forma hiyerarşisinde o kadar aşağı indi ki artık şansının kalmadığını düşünüyor. Motive olunca çok daha iyi performanslar sergileyen Yusuf Yazıcı için moral durumu da önemli. Kaçınılmaz olarak, Yusuf Yazıcı için ayrılık ihtimali de ortada." denildi.

Lille Başkanı Olivier Letang, L'Equipe'e verdiği demeçte "Yusuf'un ayrılmaya niyeti yok. Takımdaki yerini kazanmak istiyor. Ona takım için önemli olduğunu ve tekrar başarılı olana kadar onu satmayacağımı söyledim." dedi. Ancak, Letang'ın bu sözleri aslında elindeki mücevheri yok pahasına satmak istememesinden. O da biliyor ki Yusuf Yazıcı önemli bir oyuncu ve şu an piyasa değeri, olması gerekenden çok aşağıda...

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2019 yazında 17.5 milyon euro + Edgar Ie karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon oynadığı 13 resmi maçta 394 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.