Haberler Fransa Ligue 1 Metz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de Metz sahasında Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 12:03 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 12:03
Metz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa League 1'de heyecan başlıyor. Son şampiyon Lille deplasmanda Metz'e konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Metz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Metz - Lille maçı 8 Ağustos Pazar günü saat 18:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

METZ - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Metz: Oukidja, Bronn, Udol, Delaine, Centonze, Kouyaté, Maïga, N'Doram, Sarr, Sabaly, Niane

Lille: Léo Jardim, Fonte, Botman, Mandava, Zeki Çelik, André, Bamba, Sanches , Burak Yılmaz, Weah, David

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