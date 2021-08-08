Metz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa League 1'de heyecan başlıyor. Son şampiyon Lille deplasmanda Metz'e konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Metz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Metz - Lille maçı 8 Ağustos Pazar günü saat 18:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

METZ - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Metz: Oukidja, Bronn, Udol, Delaine, Centonze, Kouyaté, Maïga, N'Doram, Sarr, Sabaly, Niane

Lille: Léo Jardim, Fonte, Botman, Mandava, Zeki Çelik, André, Bamba, Sanches , Burak Yılmaz, Weah, David