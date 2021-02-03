Bordeaux Lille: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa'da heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Milliş futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda Bordeaux ile karşı karşıya geldi.

Stade de Bordeaux'ta oynanan karşılaşma Lille'in 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

PERDEYİ YUSUF AÇTI

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında perdeyi Yusuf Yazıcı açtı. Milli futbolcumuz karşılaşmanın 54. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.

Christophe Galtier'in takımı daha sonra 66' Timothy Weah ve 89' Isaac Lihadji'nin attığı gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla lille puanını 41'e çıkardı.

MİLLİLER 2. YARIDA ÇIKTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ikinci yarıda oyundan çıktı. Yusuf 62 dakika sahada kalırken, Zeki 81. dakikada oyundan alındı.