Haberler Fransa Ligue 1 Bordeaux Lille: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ligue 1'in 23. haftasında , Çelik ve 'ın formasını giydiği deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Yazıcı'nın perdeyi açtığı karşılaşma Lille'in 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 23:02
Bordeaux Lille: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Milliş futbolcularımız , ve Çelik'in formasını giydiği deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

'ta oynanan karşılaşma Lille'in 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

PERDEYİ YUSUF AÇTI

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında perdeyi Yazıcı açtı. Milli futbolcumuz karşılaşmanın 54. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.

'in takımı daha sonra 66' ve 89' 'nin attığı gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla lille puanını 41'e çıkardı.

MİLLİLER 2. YARIDA ÇIKTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve Yusuf Yazıcı ikinci yarıda oyundan çıktı. Yusuf 62 dakika sahada kalırken, Zeki 81. dakikada oyundan alındı.

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