Haberler Fransa Ligue 1 Milli futbolcuların formasını giydiği Lille resmen satıldı!

Milli futbolcuların formasını giydiği Lille resmen satıldı!

Milli futbolcular , ile 'nın formasını giydiği Ligue 1 temsilcisi Lille, adlı şirkete satıldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:24
Milli futbolcuların formasını giydiği Lille resmen satıldı!

şirketi, Lüksemburglu iş insanı 'in sahibi olduğu (Ligue 1) kulübü Lille'i satın aldı.

Türk futbolcular , , ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille Kulübü, el değiştirdi.

Lille'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün mülkiyeti, Gerard Lopez'e ait Victory Soccer şirketinden Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e geçti.

Devrin gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Marc Ingla'nın ise üst yöneticilik görevinden ayrılacağı ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği belirtildi.

Kulübün başkanlığına, daha önce Saint-Germain'in sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını üstlenmiş Olivier Letang getirildi.


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