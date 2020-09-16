Haberler Fransa Ligue 1 Montpellier 2-1 Lyon | MAÇ SONUCU

2-1 | MAÇ SONUCU

1'in 3'üncü haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Stade de la Mosson'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Montpellier puanını 6 yaptı Lyon ise 4 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:12 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:13
Montpellier 2-1 Lyon | MAÇ SONUCU

1 heyecanı devam ediyor. Gecenin maçında ile karşı karşıya geldi.

Stade de la Mosson'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Montpellier'e galibiyeti getiren goller Teji Savanier'den geldi. Lyon'un tek golünü Memphis Depay (pen) kaydetti.

Bu sonuçla Montpellier puanını 6 yaptı Lyon ise 4 puanda kaldı.

KARŞILIKLI KIRMIZI

Zorlu bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Vitorino Hilton ve Houssem Aouar karşılıklı kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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