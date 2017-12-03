 Monaco tek attı, üç aldı – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Monaco tek attı, üç aldı

    Monaco tek attı, üç aldı

    'in 16. haftasında Monaco, sahasında 'i 1-0 mağlup etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Monaco, Ligue 1'de sahasında ile karşılaştı.

    İkinci dakikada Radamel Falcao'nun kafa golüyle öne geçen Monaco, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla ligde üç müsabaka sonra kazanan ve puanını 32'ye yükselten Monaco, maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

    Ligde 7 maçtır galip gelemeyen ve üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan ise 14 puanla 19. sırada yer aldı.

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:07
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