Monaco tek attı, üç aldı
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Monaco, sahasında Angers'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Monaco, Ligue 1'de sahasında Angers ile karşılaştı.
İkinci dakikada Radamel Falcao'nun kafa golüyle öne geçen Monaco, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde üç müsabaka sonra kazanan ve puanını 32'ye yükselten Monaco, maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.
Ligde 7 maçtır galip gelemeyen ve üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Angers ise 14 puanla 19. sırada yer aldı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:07
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 13
Yorum
cevat göztepenin kalecisi Beto yada malatyanın kalecisi harika kaleciler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor hangi takımı çalıştırdığını bilmiyor takımın misyonunu büyüklüğünü bilmiyor öğrenemeden de gidecek başkan yönetim iyi öğretememişler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor şimdi haftaya akhisara 3 atar e ne oldu der 3 puan aldık işte ha bjkden almışız ha akhisardan der 1.5 puan mı oluyor bu galibiyet der
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