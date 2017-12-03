Monaco tek attı, üç aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Monaco, Ligue 1'de sahasında Angers ile karşılaştı.

İkinci dakikada Radamel Falcao'nun kafa golüyle öne geçen Monaco, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde üç müsabaka sonra kazanan ve puanını 32'ye yükselten Monaco, maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

Ligde 7 maçtır galip gelemeyen ve üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Angers ise 14 puanla 19. sırada yer aldı.