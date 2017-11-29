Futbolcuyu stadyumda unuttular!

Fransa Lig 1 15 haftasında oynanan ve 0-0 beraberlik ile sonuçlanan Strasbourg – Caen maçının ardından daha önce hiç yaşanmamış bir olaya sahne oldu. Konuk ekip Caen maç sonrasında takım otobüsün ile stattan ayrılıp havalimanının yolunu tuttuğunda orta saha oyuncusu Ismael Diomende hayatının şokunu yaşadı.

Fildişi Sahili milii takımda da forma giyen Diomende soyunma odasında ağır hareket edip geç terk edince takım otobüsünü kaçırdı. Fildişili oyuncunun yokluğunu fark etmeyen yetkililer stattan ayrıldı.