Futbolcuyu stadyumda unuttular!
Fransa Lig 1'de oynanan Strasbourg - Caen maçının ardından daha önce hiç duyulmamış bir olay yaşandı. Caen takımı Fildişi Sahili milii takımda da orta saha oynayan Ismaël Diomandé'yi statta unutup ayrıldılar.
Fransa Lig 1 15 haftasında oynanan ve 0-0 beraberlik ile sonuçlanan Strasbourg – Caen maçının ardından daha önce hiç yaşanmamış bir olaya sahne oldu. Konuk ekip Caen maç sonrasında takım otobüsün ile stattan ayrılıp havalimanının yolunu tuttuğunda orta saha oyuncusu Ismael Diomende hayatının şokunu yaşadı.
Fildişi Sahili milii takımda da forma giyen Diomende soyunma odasında ağır hareket edip geç terk edince takım otobüsünü kaçırdı. Fildişili oyuncunun yokluğunu fark etmeyen yetkililer stattan ayrıldı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:24
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Ozi'ye çağrı
Toplam 2
Yorum
Cafer oguzhan toparlamaya basladi yedeklik yaradi biraz daha dinamik oynamali son iki sampiyonlukta katkisi büyüyktü yine öyle olur kaptanin
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4. defa istifa etti!
Toplam 4
Yorum
baksoy Bu yönetimin artık ivedi olarak seçime gitmesi lazım ? Daha ne bekliyorlar ?
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Beşiktaş'tan Tevez bombası
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tevezin Beşiktaşta oynamaya yaşı tutmaz daha çok genç 35'ne gelsin öyle alalım !
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