Marsilya, Evra'nın cezasını kesti!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya'da kulüp yönetiminin, futbolcu Patrice Evra'yı takımdan uzaklaştırdığı bildirildi.
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile oynanan müsabaka öncesi Evra'nın bir taraftara saldırdığı gerekçesiyle takımdan uzaklaştırıldığı ve disiplin cezası verilebileceği belirtildi.
Açıklamada, Evra'nın bu davranışının kabul edilmez olduğu vurgulandı.
Olympique Marsilya, dün UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Vitoria Guimaraes ile karşılaşmıştı. Maç öncesi futbolcuların ısınma hareketleri yaptığı sırada Evra, aleyhinde tezahürat yapan ve sahaya inen kendi takımının taraftarlardan birinin yüzüne ayağıyla vurarak saldırmıştı. Evra, bu hareketi nedeniyle kırmızı kart görmüştü.
Patrice Evra, sezon başından bu yana kötü performansından dolayı taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı ve çok az forma şansı buluyordu.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:33
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Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 47
Yorum
H.K sen neyi kazandında takımın en iyisini satıyosun. yarım asır şampiyon olamamışsın bunların aklı hala gençlerbirliği, ankaragücü aklı.
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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