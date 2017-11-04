 Marsilya, Evra'nın cezasını kesti! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Marsilya, Evra'nın cezasını kesti!

    Marsilya, Evra'nın cezasını kesti!

    Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya'da kulüp yönetiminin, futbolcu 'yı takımdan uzaklaştırdığı bildirildi.

    Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile oynanan müsabaka öncesi Evra'nın bir taraftara saldırdığı gerekçesiyle takımdan uzaklaştırıldığı ve disiplin cezası verilebileceği belirtildi.

    Açıklamada, Evra'nın bu davranışının kabul edilmez olduğu vurgulandı.

    Olympique Marsilya, dün UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Vitoria Guimaraes ile karşılaşmıştı. Maç öncesi futbolcuların ısınma hareketleri yaptığı sırada Evra, aleyhinde tezahürat yapan ve sahaya inen kendi takımının taraftarlardan birinin yüzüne ayağıyla vurarak saldırmıştı. Evra, bu hareketi nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

    , sezon başından bu yana kötü performansından dolayı taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı ve çok az forma şansı buluyordu.

    haberin devamı

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marsilya, Evra'nın cezasını kesti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.