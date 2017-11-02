Monaco’da 3 değişiklik

MONACO Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Beşiktaş'a karşı ilk maçtan 3 farklı isimle dünkü 90 dakikaya çıktı. Fransız ekibi, sakatlıkları bulunan Falcao ile Djibril Sidibe'yi İstanbul'a getirmezken, Almamy Toure'ye ise kulübeye çekti. Bu oyuncuların yerine Jorge, Marcos Lopes ve Raggi 11'de şans buldu.