 Monaco’da 3 değişiklik – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Monaco’da 3 değişiklik

    Monaco’da 3 değişiklik
    MONACO Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Beşiktaş'a karşı ilk maçtan 3 farklı isimle dünkü 90 dakikaya çıktı. Fransız ekibi, sakatlıkları bulunan Falcao ile Djibril Sidibe'yi İstanbul'a getirmezken, Almamy Toure'ye ise kulübeye çekti. Bu oyuncuların yerine Jorge, Marcos Lopes ve Raggi 11'de şans buldu.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:44
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