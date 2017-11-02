Monaco’da 3 değişiklik
MONACO Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Beşiktaş'a karşı ilk maçtan 3 farklı isimle dünkü 90 dakikaya çıktı. Fransız ekibi, sakatlıkları bulunan Falcao ile Djibril Sidibe'yi İstanbul'a getirmezken, Almamy Toure'ye ise kulübeye çekti. Bu oyuncuların yerine Jorge, Marcos Lopes ve Raggi 11'de şans buldu.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
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Ali Bu oyuncular yasli sakatlik normal yuksek tempoda gonul.tosic dehismasi lazim
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Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
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