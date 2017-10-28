Neymar'sız PSG, Sneijder'i üzdü
Ligue 1'in 11. haftasının açılış maçında Paris Saint-Germain konuk ettiği Nice'e acımadı.
Geçtiğimiz hafta Stade de Velodrome'da Marsilya derbisine çıkan ve kırmızı kart gören Neymar'ı kaybeden, bir puanı da Edinson Cavani'nin son dakikadaki frikik golüyle kurtarabilen Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Nice'i ağırladı.
Karşılaşmaya çok hızlı bir giriş yapan ev sahibi ekip ilk yarıda Angel Di Maria - Edinson Cavani ortaklığıyla maça damgasını vurdu.
Henüz 3. dakikada Di Maria'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte attığı uçan kafayla Uruguaylı forvet takımını 1-0 öne geçirdi.
31. dakikada yine bu ikili sahnedeydi. Di Maria'nın savunma arkasına attığı harika ara pasa hareketlenen Cavani, önce Nice kalecisi Walter Benitez'i geçti, ardından boş kaleye topu yuvarladı: 2-0.
İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya da hızlı giren yine Paris Saint-Germain oldu. Sol kanattan Yuri Berchiche'nin yaptığı ortayı Cavani kafayla içeri indirdi, tamamlayan ise Dani Alves'in vurmasını engellemeye çalışırken kendi kalesine atan Nice'in tecrübeli stoperi Dante'ydi: 3-0.
Karşılaşma bu golle 3-0 sona ererken, en önemli kozu Neymar olmadan Nice'in kalesine tek bir isabetli şut atmasına izin vermeyen Paris Saint-Germain, rakiplerine bir kere daha gözdağı verdi.
Nice'de Wesley Sneijder karşılaşmaya 11'de başlarken etkisiz bir futbol ortaya koydu.
Bu sonuçla lider Paris Saint-Germain puanını 32'ye çıkarırken, geçtiğimiz yılki performansının çok aşağısında bir sezon geçiren Nice ise 10 puanda kaldı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:03
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
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Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
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İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
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