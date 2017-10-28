Neymar'sız PSG, Sneijder'i üzdü

Geçtiğimiz hafta Stade de Velodrome'da Marsilya derbisine çıkan ve kırmızı kart gören Neymar'ı kaybeden, bir puanı da Edinson Cavani'nin son dakikadaki frikik golüyle kurtarabilen Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Nice'i ağırladı.

Karşılaşmaya çok hızlı bir giriş yapan ev sahibi ekip ilk yarıda Angel Di Maria - Edinson Cavani ortaklığıyla maça damgasını vurdu.

Henüz 3. dakikada Di Maria'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte attığı uçan kafayla Uruguaylı forvet takımını 1-0 öne geçirdi.

31. dakikada yine bu ikili sahnedeydi. Di Maria'nın savunma arkasına attığı harika ara pasa hareketlenen Cavani, önce Nice kalecisi Walter Benitez'i geçti, ardından boş kaleye topu yuvarladı: 2-0.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya da hızlı giren yine Paris Saint-Germain oldu. Sol kanattan Yuri Berchiche'nin yaptığı ortayı Cavani kafayla içeri indirdi, tamamlayan ise Dani Alves'in vurmasını engellemeye çalışırken kendi kalesine atan Nice'in tecrübeli stoperi Dante'ydi: 3-0.

Karşılaşma bu golle 3-0 sona ererken, en önemli kozu Neymar olmadan Nice'in kalesine tek bir isabetli şut atmasına izin vermeyen Paris Saint-Germain, rakiplerine bir kere daha gözdağı verdi.



Nice'de Wesley Sneijder karşılaşmaya 11'de başlarken etkisiz bir futbol ortaya koydu.

Bu sonuçla lider Paris Saint-Germain puanını 32'ye çıkarırken, geçtiğimiz yılki performansının çok aşağısında bir sezon geçiren Nice ise 10 puanda kaldı.