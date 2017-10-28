 Monaco deplasmanda güldü – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    deplasmanda güldü

    <a href="/index/monaco?id=59b66da3-9800-4df7-930b-d829abad35af" class="" rel="tag">Monaco</a> deplasmanda güldü

    Ligue 1'in son şampiyonu zorlu Bordeaux deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürdü.

    Matmut Atlantique'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da orta sahada birbirine üstünlük sağlayamadı. İkinci yarıya hızlı başlayan 57. dakikada Moutinho'nun asistinde Keita Balde ile öne geçti. Golden sonra hızlı hücumlarla rakibine zor anlar yaşatan Jardim'in öğrencileri 65'te farkı ikiye çıkardı. Thomas Lemar'ın şutunda kaleci Benoit Costil'ın büyük hatası 'yu 2-0 öne geçirdi.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Monaco sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:39
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