Monaco deplasmanda güldü
Ligue 1'in son şampiyonu Monaco zorlu Bordeaux deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürdü.
Matmut Atlantique'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da orta sahada birbirine üstünlük sağlayamadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Monaco 57. dakikada Moutinho'nun asistinde Keita Balde ile öne geçti. Golden sonra hızlı hücumlarla rakibine zor anlar yaşatan Jardim'in öğrencileri 65'te farkı ikiye çıkardı. Thomas Lemar'ın şutunda kaleci Benoit Costil'ın büyük hatası Monaco'yu 2-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Monaco sahadan 2-0 galip ayrıldı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:39
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Aziz Yıldırım ağladı! Gözyaşlarına engel olamadı
Toplam 4
Yorum
BelcikaliAslan fener taraftara son 2 sezondur agliyorki..... onlari hic dusundu mu
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İngilizler peşinde
Toplam 7
Yorum
dogan o kadar okula gitin, insan olamadın, senin gibileri görünce amip yazıyor sanıyorum
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F.Bahçe Arda'yı resmen istedi
Toplam 16
Yorum
dogan hiç komik değil....
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