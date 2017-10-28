Matmut Atlantique'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da orta sahada birbirine üstünlük sağlayamadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Monaco 57. dakikada Moutinho'nun asistinde Keita Balde ile öne geçti. Golden sonra hızlı hücumlarla rakibine zor anlar yaşatan Jardim'in öğrencileri 65'te farkı ikiye çıkardı. Thomas Lemar'ın şutunda kaleci Benoit Costil'ın büyük hatası Monaco'yu 2-0 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Monaco sahadan 2-0 galip ayrıldı.