 Neymar'a 2 maç ceza – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    'a 2 maç ceza

    Neymar'a 2 maç ceza

    Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu , Olympique Marsilya maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı biri ertelemeli iki maç ceza aldı.

    Paris Saint-Germain'in sezon başında 222 milyon Euro'ya Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu , son lig maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç ceza aldı. Fransız ekibinin geçen hafta Olympique Marsilya ile oynadığı ve 2-2 biten maçta 25 yaşındaki oyuncu, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Fransa Profesyonel Futbol Ligi de Neymar'ın gördüğü bu karttan dolayı biri ertemeli iki maç ceza aldığını açıkladı.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:17
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