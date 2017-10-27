Neymar'a 2 maç ceza
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, Olympique Marsilya maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı biri ertelemeli iki maç ceza aldı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:17
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Caner Ekin’e verilen cezanın ardından Yıldırım Demirören’den ilk açıklama
Toplam 8
Yorum
FB-CH-55 Kulagının içine edilen küfürü duymayan hakeme de ceza var mı yeni düzenlemede?
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Derbinin faturası 90 bin TL+bloke
Toplam 1
Yorum
Tefo Fenerbahceye galatarasayla ayni cezayi veriyorlar. Bu nasil adalet? Galatasaray seyirsicisinin hepsinin kartlari bloke edilsin o zaman
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Ezber bozdu
Toplam 4
Yorum
tekin tabi aykut hocadan daha iyi biliyorsunuz daha çok top oynadınız daha çok fenerlisiniz daha daha daha ... bırakında adam işini yapsın
Neymar'a 2 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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