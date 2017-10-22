Marsilya ile PSG yenişemedi
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Marsilya ekibi, konuk ettiği lider Paris Saint-Germain'in uzatma dakikalarında attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya, sahasında lider Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldı.
Ligin 10. haftasında Orange Velodrome Stadı'nda oynanan maçta ilk golü Olympique Marsilya, 16. dakikada Luiz Gustavo'nun ayağından buldu.
Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Paris Saint-Germain, 33. dakikada Neymar'ın golüyle eşitliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Florian Thauvin'in golüylen önce geçen Olympique Marsilya, Edinson Cavani'nin uzatma dakikalarında serbest vuruştan attığı gole engel olamadı ve mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, maçın 87. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Paris Saint-Germain 26 puanla liderliğini sürdürürken, Marsilya ekibi ise 18 puanla 5. sırada yer aldı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:49
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Marsilya ile PSG yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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