 Marsilya ile PSG yenişemedi – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Marsilya ile PSG yenişemedi

    Marsilya ile PSG yenişemedi

    Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Marsilya ekibi, konuk ettiği lider Paris Saint-Germain'in uzatma dakikalarında attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı

    Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya, sahasında lider Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldı.

    Ligin 10. haftasında Orange Velodrome Stadı'nda oynanan maçta ilk golü Olympique Marsilya, 16. dakikada Luiz Gustavo'nun ayağından buldu.

    Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Paris Saint-Germain, 33. dakikada Neymar'ın golüyle eşitliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

    Karşılaşmanın 78. dakikasında Florian Thauvin'in golüylen önce geçen Olympique Marsilya, Edinson Cavani'nin uzatma dakikalarında serbest vuruştan attığı gole engel olamadı ve mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

    Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, maçın 87. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Bu sonuçla Paris Saint-Germain 26 puanla liderliğini sürdürürken, Marsilya ekibi ise 18 puanla 5. sırada yer aldı.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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