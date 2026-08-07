Fenerbahçe'de samba zamanı

Kadrosunu dünya çapında bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de öncelikli hedefler Alexander Sörloth ve Serhou Guirassy'ydi. Ancak iki oyuncu için de istenilen seviyeye gelinememesinin ardından alternatiflere yönelme kararı alan sarılacivertlilere menajerler vasıtasıyla sürpriz bir isim önerildi: Endrick...

Fenerbahçe yönetimi de hiç vakit kaybetmeden Real Madrid'le oyuncunun kiralanması konusunda görüşmelere başladı...

KARARI JOSE MOURINHO VERECEK

SARI-LACİVERTLİLERİN transferden sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, geçtiğimiz günlerde Madrid'e gitti ve İspanyol deviyle 20 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu için masaya oturdu. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Endrick'i teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği öğrenildi. Real yönetimi, genç sambacıyı kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak Real yönetimi, bu konuda nihai kararı teknik direktör Jose Mourinho'ya bıraktı. F.Bahçe, Jose'den gelecek yanıtı bekliyor.

LYON'DA COŞTU

Geçen sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan Endrick, Fransız ekibinde Ligue 1, Avrupa Ligi ve Coupe de France, olmak üzere toplamda 24 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken, 8 de asist yaptı.