Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Zirve Kante'nin

Zirve Kante'nin

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante, geldiği günden bu yana performansıyla eleştiriliyordu. Ancak Fransız oyuncu, zaman içinde takıma alıştı ve ilk skor katkısını da son oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında yaptı. Saha içinde çok gözükmese de tecrübeli yıldız arı gibi çalışıyor ve bu da fiziksel verilere yansımış durumda. Kante, 90 dakika başına toplam kat edilen mesafe ve yüksek şiddetli koşuyla kat edilen mesafe istatistiklerinde Fenerbahçe'nin en iyisi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Zirve Kante'nin

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante, geldiği günden bu yana performansıyla eleştiriliyordu. Ancak Fransız oyuncu, zaman içinde takıma alıştı ve ilk skor katkısını da son oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında yaptı. Saha içinde çok gözükmese de tecrübeli yıldız arı gibi çalışıyor ve bu da fiziksel verilere yansımış durumda. Kante, 90 dakika başına toplam kat edilen mesafe ve yüksek şiddetli koşuyla kat edilen mesafe istatistiklerinde Fenerbahçe'nin en iyisi oldu.

Kante'den sonra ise en fazla mesafe kat eden isim İsmail Yüksek. Üçüncü basamakta da Edson Avarez var. Fakat, Meksikalı kat edilen mesafede İsmail'in gerisinde kalsa da diğer istatistiklerde önünde bulunuyor. Kante bu performansıyla Fransa Milli Takımı'nın ABD ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna da seçildi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
