Levent Galatasaray derbisine

Kas kopması yaşayan Levent Mercan, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Milli aranın da gelmesiyle tecrübeli oyuncu, ligde sadece Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıracak. Levent, RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray derbisinde ise görev verilmesi halinde sahada olacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
Kas kopması yaşayan Levent Mercan, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Milli aranın da gelmesiyle tecrübeli oyuncu, ligde sadece Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıracak. Levent, RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray derbisinde ise görev verilmesi halinde sahada olacak