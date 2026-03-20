Carlos yeniden Ada'ya

Sezon başında İtalyan ekibi Como'ya kiralanan Diego Carlos, burada sergilediği performansla İngiliz ekiplerinin gözdesi haline geldi. İtalyan medyasından "tuttomercato"nun haberine göre; 5 İngiliz ekibi Carlos'un durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe, oyuncuyu gelecek sezonda da kadroda düşünmüyor
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
Sezon başında İtalyan ekibi Como'ya kiralanan Diego Carlos, burada sergilediği performansla İngiliz ekiplerinin gözdesi haline geldi. İtalyan medyasından "tuttomercato"nun haberine göre; 5 İngiliz ekibi Carlos'un durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe, oyuncuyu gelecek sezonda da kadroda düşünmüyor.