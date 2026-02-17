Böyle devam etmeliyiz

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi N'Golo Kante, FB TV'ye Trabzonspor derbisinin ardından konuştu. Dünyaca ünlü yıldız, "Önemli bir maç olduğunu biliyorduk. Kazanmak, 3 puanı almak istedik. Bunu da yaptık. Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyuz. Böyle devam etmeyi arzuluyoruz" dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi N'Golo Kante, FB TV'ye Trabzonspor derbisinin ardından konuştu. Dünyaca ünlü yıldız, "Önemli bir maç olduğunu biliyorduk. Kazanmak, 3 puanı almak istedik. Bunu da yaptık. Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyuz. Böyle devam etmeyi arzuluyoruz" dedi.