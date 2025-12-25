Kadıköy çıkmazı!

Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakipleri önünde son 5 yılda adeta yokları oynadı. Sarı-lacivertliler, hem Beşiktaş hem de Galatasaray'a karşı 2020-2025 arası sadece 1'er kez kazanabildi. Geçmiş dönemlerde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı uzun süreli yenilmezlik serileri yaşayan Fenerbahçe, son 5 yılda ise bu tabloyu olumsuz yönde tersine çevirdi. Özellikle son 2 sezonda hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda arka arkaya yenilgiler geldi.

SON 2 SEZONDA ÇÖKTÜ

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı 2020-2025 yılları arasında 6 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı Kanarya, Galatasaray önünde ise aynı dönemde 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Toplamda iki ezeli rakibine karşı Kadıköy'de çıkılan 13 resmi maçta 8 yenilgi görüldü. Özellikle son 2 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la iç sahada oynayan lig ve kupa maçlarında 4 yenilgi geldi.

SARAN'IN DERBİ GALİBİYETİ YOK

Sarı-lacivertli kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Sadettin Saran, Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş karşı oynanan 2 maçta galibiyet yaşayamadı. Ligdeki Galatasaray maçı 1-1 biterken, kupadaki Beşiktaş mücadelesinde 2-1'lik mağlubiyet geldi.

SADECE İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe, 2020-2025 yılları arasında Kadıköy'deki derbilerde sadece İsmail Kartal yönetiminde kazanabildi. 2021-2022 sezonunda Galatasaray'a karşı Kadıköy'de İsmail Kartal ile 2-0 kazanan Kanarya, 2023-2024 sezonunda da yine Kartal'ın idaresinde Beşiktaş'ı 2-1'le geçti.

TRABZONSPOR HASRETİ BİTİRDİ

2020-2025 yıllarında Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı Kadıköy'de kötü bir tablo çizen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında da lig ve kupada yenilgiler yaşadı. Haziran 2020'de kupada Trabzonspor'a evinde 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Kasım 2023'te de ligde 3-2'lik yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, Kadıköy'de 1997'den beri süren hasretini bitirdi.