Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Proje etkiledi

Proje etkiledi

Ederson Fenerbahçe’ye gelmesiyle ilgili, “Çok hızlı oldu çünkü başka takımlar da ilgileniyordu. Ve Fenerbahçe beni projesiyle oldukça etkiledi” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Proje etkiledi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı dünya yıldızı Ederson, sarılacivertli kulübe geliş sürecini anlattı. Tecrübeli file bekçisi, "Çok hızlı oldu çünkü başka takımlar da ilgileniyordu. Ve Fenerbahçe beni projesiyle oldukça etkiledi. Ve tabii ki tarihiyle, Fenerbahçe'de oynamış Brezilyalı futbolcularıyla... Bazılarıyla konuştum ve bu da süreci oldukça kolaylaştırdı" dedi. Sambacı sözlerine şöyle devam etti: "Kadıköy'de beni en etkileyen şey ısınmaya çıktığımızda taraftarlarımızın oyuncuların isimlerini bağırması. Oyuncunun oraya gitmesi ve selamlaması. Bunu Avrupa'nın diğer yerlerinde göremezsin. Bu benim için büyük bir an, farklı bir his. Kadıköy atmosferinde başka bir dünyadasın gibi, çok iyi.. Kadıköy atmosferi çok büyüleyici."

TAVUK GÖĞSÜ MÜKEMMEL

Sambacı: "En çok yediğim şey kulüpte tavuk göğsü oldu. Şefin yaptığı... Mükemmel. Her gün yediğimde ona teşekkür ediyorum ve 'yemek mükemmeldi' diyorum."

İSTANBUL MANCHESTER'DAN DAHA İYİ

Ederson: "İstanbul'da yaşıyor olmak çok hoşuma gidiyor. Manchester'dan tamamen farklı. istanbul çok daha iyi bir şehir, çok daha fazla yapılacak şey var. Dolayısıyla tadını çıkarıyorum... Kendimi kulüpte çok rahat hissediyorum. Çok fazla çalıştık, kendimizi verdik ve buna devam ediyoruz çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyoruz."

