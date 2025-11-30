CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kadıköy’ün büyüsü

Kadıköy'ün büyüsü

Fenerbahçe, Galatasaray ile Chobani Stadı’nda 64 kez karşılaştı ve 30 galibiyet elde etti. Cimbom ise 14 defa 3 puan sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50
Kadıköy'ün büyüsü

Ezeli rakipler, Kadıköy'de 64. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Stadı'nın inşaat çalışmaları sonrası 1982'de yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraflar 63 maç yaptı. Bu süreçte Fenerbahçe 30 galibiyet elde ederken, Galatasaray da 14 kez galibiyet sevinci yaşadı. 19 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin iç sahada attığı 115 gole, Cimbom 77 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARINDA DA ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 42 lig maçında Fenerbahçe 24 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray 9 kez 3 puana uzandı. 9 derbi ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki lig maçlarında sarı-lacivertliler 77 kez fileleri havalandırırken, sarı-kırmızılılar 43 gol kaydetti.

20 SENELİK YENİLMEZLİK SERİSİ

Kanarya, 2000'li yılların başından itibaren Galatasaray'a sahasında büyük bir üstünlük kurdu. Cimbom'un 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla kazandığı maçın ardından sarı-lacivertliler rakibine 23 derbide kaybetmedi. Fenerbahçe, 20'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet alırken, 8 kez de berabere kaldı. Aslan, bu seriyi ise 23 Şubat 2020'de 3-1'lik sonuçla kazanarak sonlandırdı.

SON DÖNEMDE SIKINTI

Aslan, 23 Şubat 2020 tarihindeki derbiyle rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanırken, bu maçla birlikte 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kanarya ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

SON DAKİKA
