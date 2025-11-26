Ederson, PFDK'lık

TFF Hukuk Müşavirliği, kaleci Ederson'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Açıklamada; "Fenerbahçe Kulübü'nün futbolcusu Ederson Santana de Moraes'in Rizespor müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, kaleci Ederson'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Açıklamada; "Fenerbahçe Kulübü'nün futbolcusu Ederson Santana de Moraes'in Rizespor müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.