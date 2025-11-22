Fenerbahçe forvet transferinde büyük oynuyor! Listede 3 yıldız var
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında Youssef En-Nesyri'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Fenerbahçe, forvet transferi için kolları sıvadı. Yönetim, bu bölge için 3 yıldızı listesine aldı. İşte o isimler... (FB spor haberi)
Ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de tüm planlar yapıldı. Sarı-lacivertliler ilk olarak forvet hattını güçlendirmek istiyor. Güçlü bir 9 numarayı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi listesini netleştiriyor.
SÖRLOTH İLK SIRADA
Teknik Direktör Domenico Tedesco ile de sık sık görüşen sarı-lacivertli yönetimde önemli isimler gündemde duruyor. Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ismi öne çıkıyor. 29 yaşındaki Norveçli futbolcu transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
Atletico Madrid'le 2028'e kadar sözleşmesi olan Sörloth'un durumu sürekli olarak takip ediliyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kanarya'da Sörloth'un yanında Atalanta'dan 26 yaşındaki forvet Gianluca Scamacca ve AZ Alkmaar'dan 23 yaşındaki Troy Parrott isimleri de listede yer alıyor.
Sarı-lacivertliler yapılan çalışmalar doğrultusunda forvet hattında hava toplarına hakim ve fiziksel gücü yüksek oyuncuları tercih edecek. Ocak ayındaki ilk transfer hamlesinin forvete olması kesin olarak bekleniyor.
PARROTT'TA ÖNCELİK TOTTENHAM'DA
AZ Alkmaar'da gösterdiği performansla beğeni toplayan 23 yaşındaki Troy Parrott'un transferinde ilginç bir detay dikkat çekiyor. İngiltere'de Tottenham altyapısından yetişen İrlandalı golcüde öncelik Londra temsilcisinde bulunuyor. AZ Alkmaar'a 2024'te giden Parrrott'a bir teklif gelmesi halinde Tottenham'ın da kararı etkili olacak. AZ Alkmaar'la 2029'a kadar kontratı olan genç forvet bu sezon 14 maçta 13 gol attı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Hücum hattına takviye planlayan Fenerbahçe, Atalanta'dan 26 yaşındaki Gianluca Scamacca'yı da yakından takip ediyor. İtalyan kulübünde bu sezon 7 maçta sadece 1 gol atan 26 yaşındaki forvet geri planda kaldı. 1.95 boyundaki yıldız futbolcu, hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziğiyle öne çıkıyor.
SÖRLOTH'UN HEDEFİ DÜNYA KUPASI
Fenerbahçe'nin forvet hattında ilk sırada yer alan Alexander Sörloth, 2026 Dünya Kupası'nı hedefliyor. Dünya Kupası vizesi alan Norveç Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden Sörloth'un sürekli forma giyeceği bir takımda olmak istediği vurgulanıyor. 29 yaşındaki yıldızın direkt olarak ilk 11'de olacağı bir takıma gitmek istediği için Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.