1907 Derneği ile iş birliği

Fenerbahçe ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı forma önü sponsorluğu anlaşması gerçekleştirildi. Chobani Stadı'nda yapılan törene, genel sekreter Orhan Demirel, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya, voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş ve takım kaptanı Eda Erdem katıldı. Kaptan Eda Erdem, '1907 Fenerbahçe Derneğine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Fenerbahçe kültürünü böyle derinden sahiplenen bir toplulukla beraber olmak sorumluluğumuzu ve motivasyonumuzu artıyor' dedi.