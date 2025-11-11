İlk değil 4. golüm

Kerem Akturkoğlu, Fenerbahce'nin sahasında Kayserispor'u 4-2 yendiği macta takımının 4'uncu golunu attı. Bu gol Kerem Akturkoğlu'nun Fenerbahce formasıyla Super Lig'deki ilk golu oldu. 27 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nice macında 2 gol, Stuttgart karşılaşmasında ise 1 gol kaydetmişti. Mac sonu Kerem, kendisine yoneltilen 'ilk golun ne hissediyorsun?' sorusuna; "ilk değil, 4. golum" yanıtını verdi.
