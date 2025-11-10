Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü nedeniyle spor camiasından 10 Kasım mesajları yayımlandı.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/WfgBfAsrLv

Senin attığın adımların izinden, emanet bıraktığın Cumhuriyet yolunda sonsuza kadar yürümeye devam edeceğiz. Gözümüz emanetinde... Daima yanı başındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.#OnunMirasıyla ∞ pic.twitter.com/vfLtmZAwBI