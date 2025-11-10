Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü nedeniyle spor camiasından 10 Kasım mesajları yayımlandı.
Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/WfgBfAsrLv— TFF (@TFF_Org) November 9, 2025
Senin attığın adımların izinden, emanet bıraktığın Cumhuriyet yolunda sonsuza kadar yürümeye devam edeceğiz. Gözümüz emanetinde... Daima yanı başındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.#OnunMirasıyla ∞ pic.twitter.com/vfLtmZAwBI— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 9, 2025
Emanetin Sözümüzdür; Kalbimizde Cumhuriyet, Yolumuzda Sen Varsın. pic.twitter.com/fPHTvY9x2S— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 9, 2025
Bizlere bıraktığı aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyoruz. Aklımızda fikirlerin, kalbimizde sevgin hiç bitmeyecek Atam! ♾️ #10Kasım pic.twitter.com/LLQrgKnej3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2025