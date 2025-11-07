Kayseri biletleri 950 TL

Fenerbahçe, Kayserispor maçının biletlerini satışa sundu. Sarı-lacivertlilerde en ucuz bilet 950 TL olarak açıklandı. En pahalı bilet ise 18 bin 750 TL. Misafir tribününün bilet fiyatı bin 235 TL olarak duyuruldu. Taraftarlar biletler satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gösterdi. Saracoğlu kapalı gişe olacak.
