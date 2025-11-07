CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Devre arasında...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Devre arasında...

Fenerbahçe'de son maçlarda gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarlardan alkış alan İsmail Yüksek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun geleceği hakkında son olarak yönetimden kritik karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Devre arasında...

Jose Mourinho'yla kulübeye hapsolan ancak Domencio Tedesco'nun takımın başına gelmesiyle birlikte küllerinden adeta yeniden doğan İsmail Yüksek, gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Devre arasında...

Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken milli oyuncu için biri Bundesliga'dan biri Premier Lig'den olmak üzere iki kulüp Beşiktaş derbisinde İsmail'i izledi. Bu dev mücadelenin ardından menajerler aracılığıyla İsmail için nabız yoklanmaya başlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Devre arasında...

Ancak Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için gelecek olan teklifleri kabul etmeme kararı aldı. Hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa Ligi'nde başarı için İsmail'in kilit isimlerden biri olduğunu düşünen yönetim, devre arasında oyuncuyu satmayacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! 01:54
F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! 01:54
Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı 01:54
Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması 01:54
Tedesco'dan flaş hakem sözleri! Tedesco'dan flaş hakem sözleri! 01:54
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! 01:54
Daha Eski
F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! 01:54
F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! 01:54
Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! 01:54
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 01:54
Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? 01:54
PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! 01:53