TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Devre arasında...

Fenerbahçe'de son maçlarda gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarlardan alkış alan İsmail Yüksek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun geleceği hakkında son olarak yönetimden kritik karar geldi. İşte detaylar...
Jose Mourinho'yla kulübeye hapsolan ancak Domencio Tedesco'nun takımın başına gelmesiyle birlikte küllerinden adeta yeniden doğan İsmail Yüksek, gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı.
Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken milli oyuncu için biri Bundesliga'dan biri Premier Lig'den olmak üzere iki kulüp Beşiktaş derbisinde İsmail'i izledi. Bu dev mücadelenin ardından menajerler aracılığıyla İsmail için nabız yoklanmaya başlandı.
Ancak Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için gelecek olan teklifleri kabul etmeme kararı aldı. Hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa Ligi'nde başarı için İsmail'in kilit isimlerden biri olduğunu düşünen yönetim, devre arasında oyuncuyu satmayacak.
