Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İlk 25 dakika önemli

İlk 25 dakika önemli

Fenerbahçe, bu sezon attığı gollerin 10’unu ilk yarılarda, bu 10 golün 6’sını ise ilk 25 dakikada buldu. Sarı-lacivertliler, derbide de ilk düdükten itibaren ön alan presiyle gol arayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
İlk 25 dakika önemli
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 18 kez ağları havalandırdı ve lider Galatasaray'ın ardından en fazla ağları sarsan ikinci takım. Sarı-lacivertliler, bu 18 golün 10'unu ise ilk 45 dakikada buldu. Atılan bu 10 golün 6'sı da ilk 25 dakika içerisinde geldi. Maçlara hızlı başlayan ve rakibi hataya sürükleyip gol bulan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de benzer bir taktik uygulayacak. İlk düdükten itibaren ön alan presiyle rakibini boğmaya ve hataya zorlamaya çalışacak olan Fenerbahçe, bu şekilde skor bulmayı planlıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Beşiktaş'ı iki günlük izinde iyice analiz ettiği ve rakip takım stoperlerine baskı yaparak hataya zorlamak istediği öğrenildi. Fenerbahçe, ilk 25 dakika içerisinde golü bulup, sonrasında geçiş oyununu sahaya yansıtmayı hedefliyor.
