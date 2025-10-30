F.Bahçe’den anlamlı destek

Fenerbahçe, kız çocuklarına eğitim desteğinin Koruncuk Vakfı aracılığıyla devam edeceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin ışığı, bu ülkenin evlatlarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor. 2022'den bu yana, Cumhuriyetimizin çocukları için çıktığımız bu yolda; ÇYDD, TEV, TED ve şimdi Koruncuk Vakfı iş birliğiyle, her yıl daha fazla çocuğun geleceğine umut olmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe olarak Atamızın izinde, milletimizin yanında, Cumhuriyet'in çocuklarına fener olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.