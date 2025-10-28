Nesyri patladı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'nin forvetteki gol umudu Youssef En Nesyri, Gaziantep FK maçında gol hasretini sonlandırdı. Süper Lig'de en son 17 Eylül'de Kadıköy'de oynanan Alanyaspor maçında ağları havalandıran Faslı forvet, 40 gün süren gol orucunu bozdu. Gaziantep FK karşısında 5. ve 21. dakikalarda sahne alan 28 yaşındaki futbolcu ağları havalandırarak takımının zaferinde başrolü oynarken, eleştirilere golleriyle yanıt verdi.

Rakip savunmaya etkili pres yapan, hırslı ve istekli bir görüntü çizen En-Nesyri'nin 19. dakikada sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Gençlerbirliği maçında 2, Trabzonspor karşısında 1 ve Alanyaspor sınavında 1 kez fileleri havalandıran En Nesyri, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Tecrübeli golcü, Icardi (Galatasaray) ve Shomurodov'u (Başakşehir) yakaladı. Gol krallığı yarışında 7 gollü Onuachu (Trabzonspor) ilk sırada yer alıyor.

7 DAKİKADA RESİTAL

Anderson Talisca bir kez daha ne kadar klas bir oyuncu olduğunu gösterdi. 78. dakikada sahanın yıldızlarından Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna giren Brezilyalı yıldız, 3 dakika sonra sahneye çıktı. 31 yaşındaki oyuncu frikikten kaleye adeta füze göndererek Gaziantep FK kalecisi Burak'ı kapattığı köşeden avladı.

88'de ise rakiplerinden sıyrılan sambacı, yayın üzerinden müthiş bir vuruşla kendisinin 2'nci, takımının 4'üncü golünü kaydetti. Talisca böylece Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti.

VAR UYARISIYLA KIRMIZI KART

85. dakikada Gaziantep FK forması giyen Abena, Anderson Talisca'ya yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kart gördü. Potansiyel kırmızı kart incelemesi için VAR monitörüne davet edilen Karaoğlan, pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal ederek kırmızı- siyahlı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

PRES MAKİNESİ

Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde fazla forma şansı bulamayan İsmail Yüksek, Domenico Tedesco ile birlikte form tuttu. Her geçen gün performansının üstüne koyan milli futbolcu, Gaziantep FK maçında yaptığı pres ve yeni transfer Alvarez'le uyumuyla beğeni topladı. Kırmızı-siyahlı takıma orta sahada üstünlük kurulmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun süper oyunu Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyeti sevindirdi. İsmail Yüksek 47. dakikada sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi iddialı konuştu.

Başkan Saran, Gaziantep'te Fenerium mağazası ziyareti sırasında bir taraftarın "Sergen Yalçın taraftarlarına Fenerbahçe'yi yenmek için her şeyi yapacaklarını söyledi, siz de bize yenmek için söz veriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Beşiktaş'ı yeneceğiz, şüpheniz olmasın" cevabını verdi.