Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem farkı

Kerem farkı

Sarı-lacivertli takım Kadıköy'de galibiyetlerine devam ederken Kerem Aktürkoğlu da gollerini sıralıyor. Milli yıldız, Avrupa Ligi'nde attığı 3 golle galibiyetlere imzasını koydu

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Kerem farkı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde arka arkaya gollerini sıralamaya devam ediyor. Stuttgart karşısında şık bir penaltı golüne imza atan Kerem Aktürkoğlu, elde edilen 3 puana büyük katkıda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Nice mücadelesinden sonra Stuttgart karşılaşmasını da boş geçmedi ve galibiyetlerin mimarı oldu. Avrupa Ligi'nde son 2 maçta 3 gol atan milli futbolcu, Kadıköy'ü coşturmayı sürdürdü. Fenerbahçe, iç sahada üst üste 2. galibiyetini alırken Kerem'in katkısı ciddi anlamda dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımın en iyi isimlerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da en fazla güvendiği oyuncular arasında yer alıyor. Kerem Aktürkoğlu transfer olduğundan beri Fenerbahçe'de toplamda 8 resmi karşılaşmada forma giyerken 3 gol attı, 2 asist yaptı ve 5 gole direkt katkı sundu.

HİÇ KAYBETMEDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçlarda Fenerbahçe hiç kaybetmedi. Ligde ve Avrupa'da 5 gole imza atan Kerem'in ağları havalandırdığı maçlarda sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

SON DAKİKA
